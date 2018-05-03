Беллью о реванше с Хэем: Одна ошибка — и я в больнице

Британский экс-чемпион мира в двух категориях Дэвид Хэй (28-3, 36 КО) собирается завязать с боксом, если в ближайшую субботу потерпит неудачу в реванше с соотечественником Тони Беллью (29-2-1, 19 КО), и болельщикам «Хэймейкера» следует готовиться именно к такому сценарию, уверен Тони.

Напомним, что первый бой в рамках супертяжёлой категории в марте прошлого года завершился досрочной победой Беллью ввиду серьёзной травмы ноги у соперника.

«Я пытался стать супертяжем, но нет — всё-таки я крузер. И меня ждёт встреча с другим бывшим крузером, — напоминает Тони. — Хэй близок к финалу, тогда как я — к другой главе. Он совершает большую ошибку, обращаясь ко мне со словами «наслаждайся своими 15-ю минутами славы», потому что это будут не мои, а его последние 15 минут».

«Я родился андердогом. Я всегда был андердогом, которого должны нокаутировать, — отмечает Беллью. — В субботу я буду драться за свою жизнь, и я не питаю иллюзий. Стоит мне допустить ошибку, и я отправлюсь прямиком в больницу. Мне вновь пророчат поражение нокаутом, но вместо этого я шокирую ещё несколько людей».

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По материалам BoxingScene

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