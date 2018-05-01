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Карл Фроч намекнул Дэвиду Хэю, как победить в реванше Беллью
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Карл Фроч намекнул Дэвиду Хэю, как победить в реванше Беллью 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
В субботу Тони Беллью (29-2-1, 19 КО) попытается повторить прошлогодний успех и ещё раз победить популярного соотечественника Дэвида Хэя (29-3, 26 КО). Если последний будет собран и не станет размахивать кулаками в желании свалить обидчика одним ударом, то сможет взять реванш, считает ветеран британского бокса Карл Фроч.
«В программе Gloves Are Off было видно, что Дэвида задевает всё это. Ему нужно быть спокойным, так как драться на эмоциях — это для бойца плохо: ты будешь заряжаться на удар и постоянно пытаться нокаутировать противника. В первом бою Хэй этим и занимался, так что, надо полагать, в реванше он будет на релаксе и выполнить домашнее задание», — пишет для Sky Sports Карл.
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По мнению Фроча, для победы Хэю нужно немногое — профессионально подойти к делу, «а не кричать на прессухах, материться и в целом позволять себе эмоции».
«Мы в курсе, что он говорил, что сейчас быстр и в форме, как никогда раньше, но мы также знаем, что из-за его травм это невозможно. Но уже если Дэвид хочет вернуть былую форму, ему нужно придержать эмоции. Тогда он может достичь, скажем, 80% от былой формы, и тогда реванш будет очень конкурентным. Не могу спрогнозировать победителя», — завершил колонку британец.
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