Футбольный агент Селюк назвал Семина достоянием болельщиков «Локомотива» 

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал многочисленные нападки на главного тренера «Локомотива» Юрия Семина. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Перестаньте трогать Палыча. Он достояние болельщиков «Локомотива», в отличие от многих, которые его пытаются столкнуть.
Шпалыч, удачи! Вы этого достойны. Именно вам судьба должна послать золото", — написал Селюк в своем твиттере.
Ранее Семин поделился впечатлениями от проигрыша «Краснодару» (0:2) в матче 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).