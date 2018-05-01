Футбольный агент Селюк назвал Семина достоянием болельщиков «Локомотива»

"Перестаньте трогать Палыча. Он достояние болельщиков «Локомотива», в отличие от многих, которые его пытаются столкнуть.

Шпалыч, удачи! Вы этого достойны. Именно вам судьба должна послать золото", — написал Селюк в своем твиттере.

Ранее Семин поделился впечатлениями от проигрыша «Краснодару» (0:2) в матче 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).