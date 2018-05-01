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Футбольный агент Селюк назвал Семина достоянием болельщиков «Локомотива»
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Футбольный агент Селюк назвал Семина достоянием болельщиков «Локомотива» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал многочисленные нападки на главного тренера «Локомотива» Юрия Семина. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Перестаньте трогать Палыча. Он достояние болельщиков «Локомотива», в отличие от многих, которые его пытаются столкнуть.
Шпалыч, удачи! Вы этого достойны. Именно вам судьба должна послать золото", — написал Селюк в своем твиттере.
Ранее Семин поделился впечатлениями от проигрыша «Краснодару» (0:2) в матче 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
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