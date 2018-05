Манчини нашел, куда сбежать из «Зенита»

Работа итальянского тренера в клубе из Санкт-Петербурга складывается весьма неудачно: «Зенит» за два тура до конца занимает только пятую строчку.

Пока еще главный тренет «Зенита» Роберто Манчини договорился о новом месте своей работы. Об этом сообщил на своей странице в Twitter спортивный журналист Танкреди Палмери.

По информации Палмери, доказательствами того, что Манчини достиг договоренности о работе в сборной Италии, располагает газета Corriere dello Sport. Подробности будут опубликованы в завтрашнем номере издания.

Roberto Mancini has found agreement to become new Italy manager, according to tomorrow Corriere dello Sport pic.twitter.com/EWlvSrJ6Lu

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 30 апреля 2018 г.