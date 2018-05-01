Борис Игнатьев: В игре с «Локомотивом» Смолову немного подфартило 

«При его 14 мячах в чемпионате и нацеленности на ворота не только болельщики, но и партнеры воспринимают Смолова как настоящего голеадора. Смолов — это тот нападающий, который, образно говоря, умеет закалывать быка. Все остальные готовят, подготавливают, рисуют, а Смолов наносит последний штрих, ставит жирную точку. Он своей игрой в этой встрече показал, что является голеадором.
Конечно, в игре с „Локомотивом“ ему немного подфартило. Пенальти мог бы забить любой. А второй мяч — сперва не исполнил, а потом почти с нулевого угла попал в штангу, да сделал это так, что мяч отлетел в ворота. С такого угла попасть так, чтобы счет стал 2:0, надо уметь.
Смолов — лучший наш форвард, даже скажу, что с Александром Кокориным они вдвоем лучшие. Еще есть Джефферсон Фарфан, а все остальные — другой уровень», — приводит слова Игнатьева «Р-Спорт».