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Кречин: не ожидал победу «Ак Барса» в финальной серии с таким преимуществом
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Кречин: не ожидал победу «Ак Барса» в финальной серии с таким преимуществом 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Бывший руководитель челябинского «Трактора» и китайского «Куньлунь Ред Стар» прокомментировал итоги десятого Кубка Гагарина.
"В юбилейном Кубке Гагарина, как и в двух предыдущих розыгрышах, есть группа таких команд-лидеров, как СКА, ЦСКА, «Металлург», «Ак Барс», которые всегда борются за самые высокие места. Меня удивило, что СКА проиграл ЦСКА, потому что по игровому мастерству и по опыту у питерцев было больше шансов выиграть", — цитирует эксперта газета «Известия».
Кречин также отметил, что победа казанского клуба стала для него приятной неожиданностью.
"И не ожидал, что «Ак Барс» выиграет финальную серию у ЦСКА с таким преимуществом — 4:1.
Не сказать, что эти четыре победы дались казанцам легко, но получился большой разгром, учитывая, какой подбор игроков у ЦСКА и какой — у «Ак Барса». Для меня было приятной неожиданностью, что команда Зинэтулы Билялетдинова успешно оказала сопротивление армейцам", — заключил функционер.
Ранее «Ак Барс» сделал квалификационные предложения семи хоккеистам, у которых сроки действия контрактов завершаются 30 апреля.
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