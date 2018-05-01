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Комсомольская «Смена» вновь не справилась с «Сахалином»
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Комсомольская «Смена» вновь не справилась с «Сахалином» 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Футболистам комсомольской «Смены» за четыре дня пришлось дважды сыграть в Южно-Сахалинске с «Сахалином». И оба раза успех сопутствовал хозяевам, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Но если в первой встрече островитяне выиграли с крупным счётом 3:0, то в повторной дуэли борьба была уже более упорной: «Сахалин» одержал победу — 2:1.
Основные события в матче происходили до перерыва. Хозяева открыли счёт на 17-й минуте, затем забили второй мяч.
Незадолго до конца первого тайма форвард «Смены» Илья Юрченко сумел отыграть один гол, но спасти игру гостям так и не удалось.
«Сахалин» набрал 30 очков и ещё более упрочил лидирующее положение. По 24 очка в активе «Читы» и динамовцев Барнаула. «Смена» имеет 20 очков и занимает четвертое место в зоне «Восток» второго дивизиона.
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