Комсомольская «Смена» вновь не справилась с «Сахалином»

Футболистам комсомольской «Смены» за четыре дня пришлось дважды сыграть в Южно-Сахалинске с «Сахалином». И оба раза успех сопутствовал хозяевам, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Но если в первой встрече островитяне выиграли с крупным счётом 3:0, то в повторной дуэли борьба была уже более упорной: «Сахалин» одержал победу — 2:1.

Основные события в матче происходили до перерыва. Хозяева открыли счёт на 17-й минуте, затем забили второй мяч.

Незадолго до конца первого тайма форвард «Смены» Илья Юрченко сумел отыграть один гол, но спасти игру гостям так и не удалось.

«Сахалин» набрал 30 очков и ещё более упрочил лидирующее положение. По 24 очка в активе «Читы» и динамовцев Барнаула. «Смена» имеет 20 очков и занимает четвертое место в зоне «Восток» второго дивизиона.