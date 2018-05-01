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Художественная гимнастика — Чемпионат Азии 2018: обзор соревнований в групповом многоборье
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Художественная гимнастика — Чемпионат Азии 2018: обзор соревнований в групповом многоборье 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Куала-Лумпур, 30 апреля /Синьхуа/ — На проходящем в столице Малайзии Куала-Лумпуре чемпионате Азии по художественной гимнастике 2018 года сегодня прошли соревнования в групповом многоборье. Чемпионский титул завоевала команда Японии, второе место у команды Китая, третье — у команды Казахстана. (Синьхуа/Чжан Вэньцзун)
Куала-Лумпур, 30 апреля /Синьхуа/ — На проходящем в столице Малайзии Куала-Лумпуре чемпионате Азии по художественной гимнастике 2018 года сегодня прошли соревнования в групповом многоборье. Чемпионский титул завоевала команда Японии, второе место у команды Китая, третье — у команды Казахстана. (Синьхуа/Чжан Вэньцзун)
Куала-Лумпур, 30 апреля /Синьхуа/ — На проходящем в столице Малайзии Куала-Лумпуре чемпионате Азии по художественной гимнастике 2018 года сегодня прошли соревнования в групповом многоборье. Чемпионский титул завоевала команда Японии, второе место у команды Китая, третье — у команды Казахстана. (Синьхуа/Чжан Вэньцзун)
Куала-Лумпур, 30 апреля /Синьхуа/ — На проходящем в столице Малайзии Куала-Лумпуре чемпионате Азии по художественной гимнастике 2018 года сегодня прошли соревнования в групповом многоборье. Чемпионский титул завоевала команда Японии, второе место у команды Китая, третье — у команды Казахстана. (Синьхуа/Чжан Вэньцзун)
Куала-Лумпур, 30 апреля /Синьхуа/ — На проходящем в столице Малайзии Куала-Лумпуре чемпионате Азии по художественной гимнастике 2018 года сегодня прошли соревнования в групповом многоборье. Чемпионский титул завоевала команда Японии, второе место у команды Китая, третье — у команды Казахстана. (Синьхуа/Чжан Вэньцзун)
Куала-Лумпур, 30 апреля /Синьхуа/ — На проходящем в столице Малайзии Куала-Лумпуре чемпионате Азии по художественной гимнастике 2018 года сегодня прошли соревнования в групповом многоборье. Чемпионский титул завоевала команда Японии, второе место у команды Китая, третье — у команды Казахстана. (Синьхуа/Чжан Вэньцзун)
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