Художественная гимнастика — Чемпионат Азии 2018: обзор соревнований в групповом многоборье

Куала-Лумпур, 30 апреля / Синьхуа / — На проходящем в столице Малайзии Куала-Лумпуре чемпионате Азии по художественной гимнастике 2018 года сегодня прошли соревнования в групповом многоборье. Чемпионский титул завоевала команда Японии, второе место у команды Китая, третье — у команды Казахстана. (Синьхуа/Чжан Вэньцзун)

Куала-Лумпур, 30 апреля /Синьхуа/ — На проходящем в столице Малайзии Куала-Лумпуре чемпионате Азии по художественной гимнастике 2018 года сегодня прошли соревнования в групповом многоборье. Чемпионский титул завоевала команда Японии, второе место у команды Китая, третье — у команды Казахстана. (Синьхуа/Чжан Вэньцзун)

Куала-Лумпур, 30 апреля /Синьхуа/ — На проходящем в столице Малайзии Куала-Лумпуре чемпионате Азии по художественной гимнастике 2018 года сегодня прошли соревнования в групповом многоборье. Чемпионский титул завоевала команда Японии, второе место у команды Китая, третье — у команды Казахстана. (Синьхуа/Чжан Вэньцзун)

Куала-Лумпур, 30 апреля /Синьхуа/ — На проходящем в столице Малайзии Куала-Лумпуре чемпионате Азии по художественной гимнастике 2018 года сегодня прошли соревнования в групповом многоборье. Чемпионский титул завоевала команда Японии, второе место у команды Китая, третье — у команды Казахстана. (Синьхуа/Чжан Вэньцзун)

Куала-Лумпур, 30 апреля /Синьхуа/ — На проходящем в столице Малайзии Куала-Лумпуре чемпионате Азии по художественной гимнастике 2018 года сегодня прошли соревнования в групповом многоборье. Чемпионский титул завоевала команда Японии, второе место у команды Китая, третье — у команды Казахстана. (Синьхуа/Чжан Вэньцзун)

Куала-Лумпур, 30 апреля /Синьхуа/ — На проходящем в столице Малайзии Куала-Лумпуре чемпионате Азии по художественной гимнастике 2018 года сегодня прошли соревнования в групповом многоборье. Чемпионский титул завоевала команда Японии, второе место у команды Китая, третье — у команды Казахстана. (Синьхуа/Чжан Вэньцзун)