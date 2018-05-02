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Европейские сборные смогут зарабатывать до $75 млн за участие в Лиге наций ФИФА
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Европейские сборные смогут зарабатывать до $75 млн за участие в Лиге наций ФИФА 

Газета.Ru 14 минут назад
Фото: Reuters
Международная федерация футбола (ФИФА) предложила Европейским футбольным федерациям до $75 млн каждые два года за участие своих сборных в Лиге наций, сообщает ТАСС.
По информации AP, в письме главы ФИФА Джанни Инфантино в адрес членов Совета организации отмечается, что пять топовых европейских сборных смогут заработать от $37,5 до $50 млн за шесть матчей на начальной стадии Лиги наций.
Ранее в ФИФА обсудили предложение Джанни Инфантино о расширении клубного чемпионата мира, а также о его проведении раз в четыре года.
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