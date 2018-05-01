Нападающий «Ромы» Шик заявил о шансах команды на выход в финал ЛЧ

Нападающий «Ромы» Патрик Шик поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча полуфинала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Об этом сообщает «Советский спорт».

"На стадионе будет фантастическая атмосфера. Возможно, даже лучше, чем на матче с «Барселоной», если это вообще возможно.

В концовке первого матча мы убедились, что в защите «Ливерпуль» не так силен, как в нападении. У «Ромы» есть шанс забить три мяча в домашнем матче. Мы обязаны выйти на поле без страха, с большей решимостью и мужеством", — приводит слова Шика Football Italia.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан не теряет надежд на возможную победу в противостоянии с «Ливерпулем» и выход в финал Лиги чемпионов.