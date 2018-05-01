Ещё
Нападающий «Ромы» Шик заявил о шансах команды на выход в финал ЛЧ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нападающий «Ромы» Шик заявил о шансах команды на выход в финал ЛЧ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Twitter «Ромы»
Нападающий «Ромы» Патрик Шик поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча полуфинала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Об этом сообщает «Советский спорт».
"На стадионе будет фантастическая атмосфера. Возможно, даже лучше, чем на матче с «Барселоной», если это вообще возможно.
В концовке первого матча мы убедились, что в защите «Ливерпуль» не так силен, как в нападении. У «Ромы» есть шанс забить три мяча в домашнем матче. Мы обязаны выйти на поле без страха, с большей решимостью и мужеством", — приводит слова Шика Football Italia.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан не теряет надежд на возможную победу в противостоянии с «Ливерпулем» и выход в финал Лиги чемпионов.
Газета.Ru: последние новости
"Тоттенхэм" на своем поле обыграл "Уотфорд" Семин: неважно в какой игре "Локомотив" станет чемпионом Российская гимнастка поразила фанатов откровенными фотографиями
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России встретили кубок ЧМ-20181
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»304
Биатлонистка Подчуфарова завершила карьеру1
Российским легкоатлетам могут запретить выступать34
Умерла 15-летняя российская сноубордистка59
Видео
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение