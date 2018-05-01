Шик: «Защита „Ливерпуля“ не так сильна, как нападение, „Рома“ может забить три мяча»

Нападающий «Ромы» Патрик Шик поделился ожиданиями накануне ответного матча с «Ливерпулем» в 1/2 финала Лиги чемпионов. Первый матч римляне проиграли на «Энфилде» со счетом 2:5.

«Как и на матче с «Барселоной», на стадионе будет фантастическая атмосфера. Возможно, она будет даже лучше, если это вообще возможно. В конце первого матча мы увидели, что их защита не так сильна, как нападение, по этой причине у нас будет шанс забить три мяча на своем поле. На мой взгляд, мы обязаны выйти на поле без страха, с большей решимостью и мужеством», — приводит слова Шика Football Italia.

Ответный матч состоится 2 мая в Риме.