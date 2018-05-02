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Жилберту Силва и супермодель Наталья Водянова сыграли в футбол
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Жилберту Силва и супермодель Наталья Водянова сыграли в футбол 

Свободная пресса 37 минут назад
Фото: Свободная пресса
Кубок чемпионата мира по футболу доставлен во Владивосток 1 мая.
Специальный борт доставил трофей в сопровождении чемпиона мира по футболу Жилберту Силвы, посла тура кубка Виктории Лопыревой и посла чемпионата мира Натальи Водяновой.
После официального приветствия на площади состоялся юнифайд-матч. В нем сыграли спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, организаторы, а также чемпион мира по футболу бразилец Жилберту Силва и супермодель Наталья Водянова.
Владивосток стал первым городом второго российского этапа тура трофея. Последним городом, который он посетил на первом этапе национального тура в ноябре 2017 года, стал Сочи.
В течение следующих двух дней любой желающий сможет сфотографироваться с кубком, который будет выставлен в специальном шатре на центральной площади Владивостока.
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