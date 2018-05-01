Поражение «Локомотива» от «Краснодара», завершение карьеры Подчуфаровой и чемпионский парад «Барселоны». Главные новости утра

Дубль Федора Смолова за две минуты помешал «Локомотиву» досрочно стать чемпионом России.

Несколькими часами ранее «Ахмат» и «Урал», а также «Динамо» и «Рубин» завершили матчи без забитых мячей. А «Уфа» добилась победы с минимальным счетом над «СКА-Хабаровском».

Голы Деле Алли и Харри Кейна принесли «Тоттенхэму» победу над «Уотфордом».

«Бетис» одержал волевую победу над «Малагой»

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова объявила о завершении карьеры.

Хоккейные сборные Финляндии, Белоруссии и Германии объявили составы на предстоящим чемпионат мира.

21-летний Коннор Макдэвид будет капитаном сборной Канады на чемпионате мира.

Баскетболисты ВЭФа прервали серию из трех поражений, обыграв «Астану» в Единой лиге ВТБ.

Видео дня: «Барселона» провела чемпионский парад

Цитата дня: «Перестаньте трогать Семина, он достояние болельщиков „Локо“, — Дмитрий Селюк

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