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Поражение «Локомотива» от «Краснодара», завершение карьеры Подчуфаровой и чемпионский парад «Барселоны». Главные новости утра
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Поражение «Локомотива» от «Краснодара», завершение карьеры Подчуфаровой и чемпионский парад «Барселоны». Главные новости утра 

Советский спорт 46 минут назад
Дубль Федора Смолова за две минуты помешал «Локомотиву» досрочно стать чемпионом России.
Несколькими часами ранее «Ахмат» и «Урал», а также «Динамо» и «Рубин» завершили матчи без забитых мячей. А «Уфа» добилась победы с минимальным счетом над «СКА-Хабаровском».
"Тосно" пригласил Михаила Боярского на матч с «Динамо».
Голы Деле Алли и Харри Кейна принесли «Тоттенхэму» победу над «Уотфордом».
Наставник "Реала" Зинедин Зидан внес сына в заявку на матч Лиги чемпионов с «Баварией».
«Бетис» одержал волевую победу над «Малагой»
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова объявила о завершении карьеры.
Хоккейные сборные Финляндии, Белоруссии и Германии объявили составы на предстоящим чемпионат мира.
21-летний Коннор Макдэвид будет капитаном сборной Канады на чемпионате мира.
Лу Ламорелло покинул пост генерального менеджера «Торонто».
Баскетболисты ВЭФа прервали серию из трех поражений, обыграв «Астану» в Единой лиге ВТБ.
Информатор WADA Григорий Родченков подал судебный иск против российского предпринимателя Михаила Прохорова.
Видео дня: «Барселона» провела чемпионский парад
Цитата дня: «Перестаньте трогать Семина, он достояние болельщиков „Локо“, — Дмитрий Селюк.
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