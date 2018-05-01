Митинг и шествие, посвященные Дню Весны и Труда (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Сегодня, 1 мая в Хабаровске проходят праздничный митинг и шествие, посвященные Дню Весны и Труда. ИА «Хабаровский край сегодня» представляет прямую трансляцию события.