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Митинг и шествие, посвященные Дню Весны и Труда (ТРАНСЛЯЦИЯ)
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Митинг и шествие, посвященные Дню Весны и Труда (ТРАНСЛЯЦИЯ) 

Хабаровский край сегодня 51 минуту назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Сегодня, 1 мая в Хабаровске проходят праздничный митинг и шествие, посвященные Дню Весны и Труда. ИА «Хабаровский край сегодня» представляет прямую трансляцию события.
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