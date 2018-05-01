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Первомайское шествие прошло во Владивостоке
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Первомайское шествие прошло во Владивостоке 

Primpress 53 минуты назад
Фото: Primpress
Во вторник, 1 мая, по центральной улице Владивостока прошла первомайская демонстрация, сообщает PRIMPRESS. Всего в праздничном шествии приняли участие более 20 тысяч человек.
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