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Зинедин Зидан: «Бензема доказал, что является великим футболистом»
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Зинедин Зидан: «Бензема доказал, что является великим футболистом» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после ничьей с «Баварией» в 1/2 финала Лиги чемпионов (2:2) отметил игру нападающего Карима Бензема. Французский форвард забил оба мяча мадридцев.
— Я рад за Карима, — цитирует пресс-служба УЕФА Зидана. — Он всегда хочет забивать и сегодня смог сделать это дважды. Он вывел нас в финал, но дело не только в забитых мячах. Карим всегда трудится на благо команды. Все очень рады за него. Карим сегодня доказал, что является великим футболистом. Он никогда не сдается, и я за него очень рад. Я защищал его, как защищаю всех своих ребят. Каждый из них приносит всем нам радость и удовлетворение.
Реал — Бавария
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