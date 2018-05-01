Младен Кашчелан: «Перед Тамбовом стоит задача попасть в переходные матчи»

Полузащитник «Тамбова» Младен Кашчелан в интервью onedivision.ru отметил, что в команде все хотят выйти в переходные матчи. Клуб, основанный в 2013 году, занимает четвертое место в ФНЛ.

— Вы выходили из ФНЛ в РФПЛ с «Арсеналом» и «Тосно». Сейчас нацелены на повышение в классе с «Тамбовом»?

— Как любят говорить в России, бог любит троицу. Перед «Тамбовом» стоит задача попасть в переходные матчи. Посмотрим, справимся ли с ней. Во всяком случае, все ребята хотят это сделать.

— Пока в городе нет необходимой инфраструктуры для выступлений в премьер-лиге…