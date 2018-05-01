Младен Кашчелан: «Перед Тамбовом стоит задача попасть в переходные матчи» 

Полузащитник «Тамбова» Младен Кашчелан в интервью onedivision.ru отметил, что в команде все хотят выйти в переходные матчи. Клуб, основанный в 2013 году, занимает четвертое место в ФНЛ.
— Вы выходили из ФНЛ в РФПЛ с «Арсеналом» и «Тосно». Сейчас нацелены на повышение в классе с «Тамбовом»?
— Как любят говорить в России, бог любит троицу. Перед «Тамбовом» стоит задача попасть в переходные матчи. Посмотрим, справимся ли с ней. Во всяком случае, все ребята хотят это сделать.
— Пока в городе нет необходимой инфраструктуры для выступлений в премьер-лиге…
— Не сомневаюсь, что это не станет препятствием для выполнения поставленной задачи повышения в классе. В Туле тоже поначалу не было всех необходимых условий, но работавший главным тренером Дмитрий Аленичев просто заряжал всех, от болельщиков до руководителей клуба, своим энтузиазмом. А сейчас «Арсенал» у "Зенита" очки отбирает! У «Тосно» тоже не было ничего, ни стадиона, ни даже болельщиков, а команда дошла до финала Кубка России. У «Тамбова» тоже все получится!