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Невилл: Хотел бы, чтобы после Моуринью «Юнайтед» возглавил Почеттино
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Невилл: Хотел бы, чтобы после Моуринью «Юнайтед» возглавил Почеттино 

manutd8.com 56 минут назад
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл был бы рад, если бы наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино возглавил «Красных Дьяволов» после того, как клуб покинет нынешний главный тренер Жозе Моуринью. «Посмотрите на „Тоттенхэм“ Почеттино. Кайл Уокер и Дэнни Роуз даже рядом не стояли с понятием „хороший футболист“. Что касается Дембеле, раньше я думал, что у него лишний вес и он ленив. Теперь я считаю, что это отличный игрок. Кристиан Эриксен теперь играет полезно именно там, где надо. Когда Почеттино только пришёл в клуб, Кейн забивал по 4-5 голов в Премьер Лиге. Посмотрите на то, что сделал Деле Алли за два-три года. Он показывает выдающийся футбол». «Я надеюсь, что, когда время Жозе Моуринью в „Манчестер Юнайтед“ подойдёт к концу, будь то один или два года, но мне бы хотелось три, он выиграет несколько чемпионских титулов, потому что я считаю его фантастическим тренером. Почеттино — это тот парень, которого я бы хотел видеть во главе клуба после. Я считаю, что он этого заслуживает. Вероятно, похожие мысли посещают также ПСЖ и „Реал“, и глава „Тоттенхэма“ знает об этом».
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