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Павел Погребняк: «Странно, что Макарова не удалили на первой минуте»
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Павел Погребняк: «Странно, что Макарова не удалили на первой минуте» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий «Тосно» Павел Погребняк в интервью «СЭ» отметил, что на результат матча 28-го тура чемпионата России против «Ростова» (0:2) повлиял судейский фактор. В этой игре на 26-й минуте был удален нападающий команды Александр Макаров.
— Гендиректор «Тосно» Вячеслав Матюшенко не так давно заявил, что клуб готов обсудить с вами продление контракта.
— Считаю, Матюшенко надо остаться в премьер-лиге, а мне — восстановиться после травмы.
— Но на финал Кубка России в Волгограде с командой полетите?
— Конечно!
— Нет опасений, что в последних турах чемпионата судейский фактор может сыграть свою роль? Дмитрий Парфенов предъявил серьезные претензии арбитру Матюнину после игры с «Ростовом»…
— Этот фактор уже сыграл свою роль… Парфенов все правильно сказал. Мы его поддерживаем. Я вообще удивился, почему Макарова не удалили на первой минуте. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Полная версия интервью Павла Погребняка
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