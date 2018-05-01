Павел Погребняк: «Странно, что Макарова не удалили на первой минуте»

Нападающий «Тосно» Павел Погребняк в интервью «СЭ» отметил, что на результат матча 28-го тура чемпионата России против «Ростова» (0:2) повлиял судейский фактор. В этой игре на 26-й минуте был удален нападающий команды Александр Макаров

— Гендиректор «Тосно» Вячеслав Матюшенко не так давно заявил, что клуб готов обсудить с вами продление контракта.

— Считаю, Матюшенко надо остаться в премьер-лиге, а мне — восстановиться после травмы.

— Но на финал Кубка России в Волгограде с командой полетите?

— Конечно!

— Нет опасений, что в последних турах чемпионата судейский фактор может сыграть свою роль? Дмитрий Парфенов предъявил серьезные претензии арбитру Матюнину после игры с «Ростовом»…

— Этот фактор уже сыграл свою роль… Парфенов все правильно сказал. Мы его поддерживаем. Я вообще удивился, почему Макарова не удалили на первой минуте. ( Виталий АЙРАПЕТОВ

Полная версия интервью Павла Погребняка