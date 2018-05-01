Пойнт — самый молодой игрок в истории «Тампы», набравший 4 очка в матче плей-офф

Во втором матче полуфинальной серии Восточной конференции «Тампа-Бэй Лайтнинг» на домашней площадке принимал «Бостон Брюинз» и победил — 4:2 (1:1, 1:0, 2:1). Счёт в серии — 1-1. Первый матч — 2:6.

Нападающий хозяев Брейден Пойнт поучаствовал во всех шайбах своей команды, набрав 4 (1+3) очка. В свои 22 года 48 дней он стал самым молодым игроком в истории «Лайтнинг», кому удавалось такое достижение.

До него 4 очка в одном матче Кубка Стэнли из игроков «Тампы» набирали только Винсент Лекавалье в 2011 году во втором матче финала конференции с «Бостоном» и Тайлер Джонсон в 2016 году во втором матче первого раунда с «Детройт Ред Уингз».

В первом матче серии Пойнт заработал показатель полезности «-5».

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