Кэллахэн: «Теперь черед „Тампы“ съездить к „Бостону“ и „украсть“ одну из игр»

Защитник «Тампы-Бэй Лайтнинг» Райан Кэллахэн прокомментировал победу над «Бостон Брюинз» (4:2) во втором матче полуфинальной серии Восточной конференции. Счет в серии стал 1-1. Следующий матч пройдет 3 мая в Бостоне.

”У нас в команде многие понимают, что в плей-офф бывают взлеты и падения. Не стоит слишком сильно радоваться или слишком сильно расстраиваться. Это, конечно, клише, но в нем действительно очень много правды. Надо держать киль ровно, тем более после такой победы, как сегодня. Это эмоциональный успех, но теперь они едут к себе домой, сделав свою работу. Теперь наш черед съездить туда и «украсть» одну из игр”, — цитирует Кэллахэна.