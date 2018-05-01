Райан Кэллахэн: Теперь наш черед съездить в «Бостон» и «украсть» одну из игр

— У нас в команде многие понимают, что в плей-офф бывают взлеты и падения. Не стоит слишком сильно радоваться или слишком сильно расстраиваться. Это, конечно, клише, но в нем действительно очень много правды. Надо держать киль ровно, тем более после такой победы, как сегодня. Это эмоциональный успех, но теперь они едут к себе домой, сделав свою работу. Теперь наш черед съездить туда и «украсть» одну из игр, — цитирует Кэллахэна официальный сайт НХЛ. Напомним, что после этой встречи счет в серии стал 1-1. Следующая встреча пройдет 3 мая в Бостоне.