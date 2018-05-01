Макаревич рассказал о своем отношении к Медведеву как к президенту

Своим мнением артист поделился на личной странице в Facebook.

«Можно как угодно относиться к Дмитрию Медведеву. Надо только помнить, что за время его президентства у нас не было ни закона Димы Яковлева , ни законов Яровой, ни войны в Украине и Сирии, ни сбитого Боинга, ни санкций и конфронтации со всем миром, ни допингового скандала, ни безумия пропаганды и нагнетания ненависти, ни убийства Немцова… Мы жили в совершенно другой стране», — написал Макаревич.

Друзья и подписчики страницы музыканта с ним, однако, не согласились.

«Так ведь и не было президента такого.. Медведев.. Была кукла на нитке, да и время было другое..», «Не было никогда президента Медведева — это иллюзия. Агрессия против Грузии произошла в период его президентства», «Не было никакого президентства Медведева. У нас с 2000 года один „президент“. И все это знают», — уверены комментаторы.