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«МЮ» и «Арсенал» готовы выкупить Мертенса у «Наполи» за € 28 млн
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«МЮ» и «Арсенал» готовы выкупить Мертенса у «Наполи» за € 28 млн 

SPORT24.ru 38 минут назад
«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» внимательно следят за переговорами «Наполи» с нападающим Дрисом Мертенсом о новом контракте. Об этом сообщает Calciomercato. Нынешнее соглашение бельгийца истекает в 2020 году, и неаполитанцы последние два месяца пытались убедить его подписать новое, однако пока переговоры не увенчались успехом.
В контракте Мертенса есть пункт о возможности его выкупа любым клубом не из Италии за € 28 млн По данным источника, манкунианцы и «канониры» готовы активировать эту опцию. Сам 30-летний бельгиец настроен попробовать свои силы в Англии или Испании.
В текущем сезоне Мертенс провел 35 матчей в чемпионате Италии, забил 17 голов и отдал 6 результативных передач.
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