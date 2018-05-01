«МЮ» и «Арсенал» готовы выкупить Мертенса у «Наполи» за € 28 млн

Манчестер Юнайтед » и «Арсенал» внимательно следят за переговорами «Наполи» с нападающим Дрисом Мертенсом о новом контракте. Об этом сообщает Calciomercato. Нынешнее соглашение бельгийца истекает в 2020 году, и неаполитанцы последние два месяца пытались убедить его подписать новое, однако пока переговоры не увенчались успехом.

В контракте Мертенса есть пункт о возможности его выкупа любым клубом не из Италии за € 28 млн По данным источника, манкунианцы и «канониры» готовы активировать эту опцию. Сам 30-летний бельгиец настроен попробовать свои силы в Англии или Испании.

В текущем сезоне Мертенс провел 35 матчей в чемпионате Италии, забил 17 голов и отдал 6 результативных передач.