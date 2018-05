Пять иранских женщин пробрались на футбольный матч, переодевшись в мужчин

Пять женщин переоделись в мужчин — накладные бороды, парики и мужская одежда, — чтобы попасть на тегеранский стадион Азади и посмотреть матч любимой команды «Персеполис». В Иране с 1979 года женщинам запрещено посещать футбольные матчи и сидеть рядом с мужчинами из-за «вульгарной атмосферы».

К счастью преданных фанаток, «Персеполис» выиграл со счетом 3:0 и стал чемпионом Ирана. Болельщицы, осмелившиеся нарушить закон, наверняка не пожалели об этом, ведь они смогли своими глазами наблюдать с трибун, как их любимую команду награждают.

A post shared by Persepolis (@perspolis) on Apr 28, 2018 at 1:42pm PDT Iranian female fans dressed as men made it to @PersepolisFC inauguration match yesterday at the Azadi. True heroes! pic.twitter.com/jHj89gS7kd

— BabaGol (@BabaGol_) 28 апреля 2018 г.

О поступке стало известно благодаря фотографиям, которые опубликовали фанатские сообщества. Переодетые иранки с удовольствием болели за команду, исполняли кричалки и взяли с собой флаги.

A post shared by باشگاه طرفدارن پرسپولیس (@perspolis. _.fans) on Apr 29, 2018 at 12:52am PDT Фотография с пятью переодетыми женщинами стала вирусной и многие комментаторы назвали их героинями и пожелали, чтобы настал тот день, когда они смогут прийти на стадион, не скрывая свой пол.

Примечательно, что это произошло через три недели после того, как 35 женщин были арестованы при попытке попасть на тот же самый стадион на матч между «Персеполисом» и «Эстеглялем». Органы власти заявили, что женщины задержаны, а не арестованы. И их отпустят, как только переведут, как выразился представитель министерства, «в подобающее им место».

Глава безопасности Тегерана заявил, что такое происходит далеко не первый раз: «Девушки уже пытались проникнуть на стадион». Запрет предназначен для того, чтобы оградить их честь от царящей там атмосферы. Им не место на стадионе, где шум и толпа мужчин. Женщины, которые хотят увидеть матч, могут посмотреть его по телевизору».