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Тест: что о вас расскажет ваша кухня
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Тест: что о вас расскажет ваша кухня 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Интересно, что именно кухню хозяйки чаще всего хотят обновить и улучшить. Именно для кухни чаще всего приобретаются «обновки». И именно с кухни, по мнению многих, начинается дом. День труда (отмечается 1 мая) «Летидор» решил отметить «хозяйственным» тестом. Ответьте на 12 несложных вопросов и узнайте, что о вас расскажет ваша кухня. Фото: Shutterstock.com Пройдите другие тесты: Тест: разбираетесь ли вы в модном этикете Тест: узнайте, как зовут вашего внутреннего ребенка Тест: какая вы картина из художественной галереи Тест: на какой алкогольный напиток вы похожи Тест: на какой десерт вы похожи Тест: какая вы планета Солнечной системы Тест: какая вы мама на родительском собрании Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «В Контакте» и «Одноклассниках»!
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