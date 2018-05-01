Невилл хочет видеть в «МЮ» Покеттино после Моуринью 

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гэри Невилл считает, что после Жозе Моуринью команду должен возглавить тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино. При этом он пожелал предварительно португальцу выиграть титулы с «МЮ».
— Я надеюсь, что Моуринью в «МЮ» задержится года на три и покинет команду с несколькими титулами в премьер-лиге, потому что это отличный тренер, — цитирует The Mirror Невилла. — После Моуринью хочу увидеть в клубе Покеттино. Он этого заслуживает. Вероятно, «ПСЖ» и "Реал" тоже его хотят заполучить, что станет проблемой для боссов «Тоттенхэма». Этот тренер способен выжать максимум из ограниченных ресурсов.