Ещё
Невилл хочет видеть в «МЮ» Покеттино после Моуринью
Далее:
Читайте также:
Ещё

Невилл хочет видеть в «МЮ» Покеттино после Моуринью 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гэри Невилл считает, что после Жозе Моуринью команду должен возглавить тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино. При этом он пожелал предварительно португальцу выиграть титулы с «МЮ».
— Я надеюсь, что Моуринью в «МЮ» задержится года на три и покинет команду с несколькими титулами в премьер-лиге, потому что это отличный тренер, — цитирует The Mirror Невилла. — После Моуринью хочу увидеть в клубе Покеттино. Он этого заслуживает. Вероятно, «ПСЖ» и "Реал" тоже его хотят заполучить, что станет проблемой для боссов «Тоттенхэма». Этот тренер способен выжать максимум из ограниченных ресурсов.
Спорт-Экспресс: последние новости
Динияр Билялетдинов: "Фернандеш - безоговорочно лучший игрок "Локомотива" Джон Купер: "Звено Пойнта великолепно сыграло в матче с "Бостоном" Серхио Рамос: "Чемпионского коридора для "Барселоны" не будет. Точка"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пятая колонна не хочет видеть меня тренером „Локо“1
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»304
Биатлонистка Подчуфарова завершила карьеру1
Умерла 15-летняя российская сноубордистка59
Российским легкоатлетам могут запретить выступать35
Видео
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение