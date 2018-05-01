«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» намерены приобрести полузащитника «Наполи»

Полузащитник итальянского «Наполи» и сборной Бельгии Дрис Мертенс может продолжить свою карьеру в Английской премьер-лиге, передает "Советский спорт"

По информации Calciomercato, в услугах вингера заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и «Арсенал».

Мертенс и «Наполи» ведут переговоры о продлении контракта, однако стороны никак не могут договориться о подписании соглашения. Сложность заключается в желании президента неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентиса убрать из контракта опцию выкупа бельгица за €28 млн для зарубежных клубов.

Руководство «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» внимательно следят за данной ситуацией и готовы включиться в борьбу за Мертенса, активировать данный пункт.

В текущем сезоне чемпионата Италии бельгиец принял участие в 32 матчах за «Наполи», в которых забил 17 мячей и отдал семь голевых передач.