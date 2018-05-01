Мир, труд, май! Волгоградцы собираются на праздничную демонстрацию

В Центральном районе Волгограда на площади Ленина в эти минуты собираются первые участники первомайской демонстрации. Люди с яркими флагами, воздушными шарами и транспарантами готовятся к 9:30 выстроиться в стройные колонны и отправиться в праздничное шествие по проспекту Ленина. Представители политических партий, профессиональных союзов и просто неравнодушные к Первомаю горожане пройдут по традиции до Площади Павших борцов.