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Мир, труд, май! Волгоградцы собираются на праздничную демонстрацию
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Мир, труд, май! Волгоградцы собираются на праздничную демонстрацию 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Центральном районе Волгограда на площади Ленина в эти минуты собираются первые участники первомайской демонстрации. Люди с яркими флагами, воздушными шарами и транспарантами готовятся к 9:30 выстроиться в стройные колонны и отправиться в праздничное шествие по проспекту Ленина. Представители политических партий, профессиональных союзов и просто неравнодушные к Первомаю горожане пройдут по традиции до Площади Павших борцов.
В стройных рядах демонстрантов будут сегодня и корреспонденты V1.ru. Мы будем вести трансляцию праздника весны и труда с городских улиц. Читайте наш онлайн-репортаж, смотрите трансляцию в «ВКонтакте». С праздником!
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