Военные строители приняли участие в праздничной демонстрации в Удмуртии

Руководство ГВСУ №8 и его структурных подразделений, с флагами и шарами по улице Пушкинской поздравили жителей Ижевска с праздником.

Коллектив Главного военно-строительного управления №8 принял участие в праздничной демонстрации, посвящённой Празднику Весны и Труда в Ижевске.

Руководство ГВСУ №8 и его структурных подразделений, представители трудовых коллективов и ветераны Предприятия прошли с флагами и шарами по улице Пушкинской и поздравили жителей Ижевска с праздником.

В сентябре 2018 года коллектив Главного военно-строительного управления №8 отмечает свой 90-летний юбилей.

Сегодня коллектив ГВСУ № 8 под руководством Вадима Витальевича Выгулярного возводит уникальные объекты в Удмуртии и за ее пределами, вносит огромный вклад на благо обороноспособности Отечества.