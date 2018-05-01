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Военные строители приняли участие в праздничной демонстрации в Удмуртии
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Военные строители приняли участие в праздничной демонстрации в Удмуртии 

ТК «Звезда» 12 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Руководство ГВСУ №8 и его структурных подразделений, с флагами и шарами по улице Пушкинской поздравили жителей Ижевска с праздником.
Коллектив Главного военно-строительного управления №8 принял участие в праздничной демонстрации, посвящённой Празднику Весны и Труда в Ижевске.
Руководство ГВСУ №8 и его структурных подразделений, представители трудовых коллективов и ветераны Предприятия прошли с флагами и шарами по улице Пушкинской и поздравили жителей Ижевска с праздником.
В сентябре 2018 года коллектив Главного военно-строительного управления №8 отмечает свой 90-летний юбилей.
Сегодня коллектив ГВСУ № 8 под руководством Вадима Витальевича Выгулярного возводит уникальные объекты в Удмуртии и за ее пределами, вносит огромный вклад на благо обороноспособности Отечества.
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