Футбольный клуб «Волга» вновь может появиться в Нижнем Новгороде

Замгубернатора подчеркнул, что после того, как у нижегородской команды появился стадион, база, тренировочные площадки, она будет играть совершенно по-другому. В 2017 году был создан региональный центр «Олимпийца» по подготовке футболистов. Сейчас в системе клуба учатся около 350 детей разных возрастов.

— В перспективе есть стремление вернуть команде историческое название «Волга». Период дисквалификации заканчивается, и хотелось бы восстановить справедливость, тем более что стадион выполнен в бело-синих цветах, — заявил чиновник.

Футбольный клуб «Волга» был расформирован в 2016 году. Преемником «Волги» стал ФК «Олимпиец».