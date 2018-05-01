Футбольный клуб «Волга» вновь может появиться в Нижнем Новгороде 

— На создание футбольной команды требуются годы. Мы начали этот путь почти два года назад после того, как прекратил свое существование футбольный клуб «Волга». Одновременно было принято решение создать новую команду на базе «Волга-Олимпиец». Поскольку регламент запрещал использовать бренд «Волга», было сохранено название «Олимпиец». Команда играла во второй лиге, сейчас — в ФНЛ, — отметил Дмитрий Сватковский. — Футболисты растут и развиваются. Мы держим курс на нижегородцев: это Николай Сысуев (вратарь), Артем Абрамов (защитник), Максим Жигалов (защитник), Антон Фролов (полузащитник), Михаил Сорочкин (нападающий) и другие ребята. Конечно, мы рассчитываем на более удачное выступление клуба в этом сезоне.
Замгубернатора подчеркнул, что после того, как у нижегородской команды появился стадион, база, тренировочные площадки, она будет играть совершенно по-другому. В 2017 году был создан региональный центр «Олимпийца» по подготовке футболистов. Сейчас в системе клуба учатся около 350 детей разных возрастов.
— В перспективе есть стремление вернуть команде историческое название «Волга». Период дисквалификации заканчивается, и хотелось бы восстановить справедливость, тем более что стадион выполнен в бело-синих цветах, — заявил чиновник.
Футбольный клуб «Волга» был расформирован в 2016 году. Преемником «Волги» стал ФК «Олимпиец».
На прошлой неделе бывший президент «Локомотива» Николай Наумов рассказал о возможном переезде в Нижний Новгород футбольного клуба «Тосно» из Ленинградской области, выступающего сейчас в Премьер-лиги, но не имеющего собственного стадиона. Но если «Тосно» не хочет закончить плохо, соваться в Нижний Новгород не стоит. Если вы не понимаете почему, давайте вместе посчитаем спортивные клубы, которые в ХХI веке прекратили существование в нашем городе.