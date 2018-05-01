Румменигге: «Левандовски не выкладывается против „Реала“? Это просто смешно»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге отрицает вероятность того, что нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски может сыграть в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Реала» без должной самоотдачи. Ранее некоторые испанские СМИ писали, что «Реал» и «Бавария» уже достигли договоренности относительно перехода Левандовски в мадридский клуб. «Это просто смешно. В нынешнем сезоне Роберт забил 39 голов. Мы очень им довольны и рады, что в следующем сезоне он будет с нами. Это машина для забивания голов», — цитирует Румменигге Bild В первом матче между «Реалом» и «Баварией» в рамках полуфинала Лиги чемпионов победил испанский клуб со счетом 2:1. Ответная игра пройдет 1 мая в Мадриде.