Ещё
Румменигге: «Левандовски не выкладывается против „Реала“? Это просто смешно»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Румменигге: «Левандовски не выкладывается против „Реала“? Это просто смешно» 

SPORT24.ru 46 минут назад
Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге отрицает вероятность того, что нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски может сыграть в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Реала» без должной самоотдачи. Ранее некоторые испанские СМИ писали, что «Реал» и «Бавария» уже достигли договоренности относительно перехода Левандовски в мадридский клуб.
«Это просто смешно. В нынешнем сезоне Роберт забил 39 голов. Мы очень им довольны и рады, что в следующем сезоне он будет с нами. Это машина для забивания голов», — цитирует Румменигге Bild.
В первом матче между «Реалом» и «Баварией» в рамках полуфинала Лиги чемпионов победил испанский клуб со счетом 2:1. Ответная игра пройдет 1 мая в Мадриде.
SPORT24.ru: последние новости
Победитель МЧМ-2011 Кицын и еще 7 игроков покинули «Адмирал» «МЮ» и «Арсенал» готовы выкупить Мертенса у «Наполи» за € 28 млн Нападающий «Тампы» Пойнт: «Жертвовать своим телом - такова цена победы»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»304
«Пятая колонна не хочет видеть меня тренером „Локо“
Биатлонистка Подчуфарова завершила карьеру1
Умерла 15-летняя российская сноубордистка59
Российским легкоатлетам могут запретить выступать35
Видео
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение