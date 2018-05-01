Билялетдинов: «Думаю, „Локомотив“ оформит чемпионство уже в следующем туре»

Известный российский футболист Динияр Билялетдинов поделился мнением о том, когда «Локомотив» наконец-то оформит чемпионский титул.

"Сейчас на «Локомотиве» сказывается финишное волнение. Градус ответственности давит на ребят. Когда цель совсем близко, невольно хочется перестраховаться, свести на поле риск к минимуму. Поэтому впереди пропала острота. Тревожно ли за команду? Нет. Думаю, всё будет хорошо, и уже в следующем туре «Локомотив» оформит чемпионство. Ну и что, что играть с "Зенитом" . Нынешний «Зенит» — команда сероватая, по сравнению с предыдущими сезонами совершенно не впечатляет. К тому же играет в тот футбол, который на руку «Локомотиву». Но главное даже не это. В Черкизово наверняка будет аншлаг, трибуны обеспечат игрокам «Локомотива» сумасшедшую поддержку. Для них это сверхмотивация — взять золото дома, при своих болельщиках. Да и должно наконец прорвать команду, а то неудачная серия что-то затянулась" — сказал Билялетдинов.

Стоит отметить, что «Локомотиву» для чемпионства осталось набрать всего два очка, однако «железнодорожники» не могут выиграть и даже забить уже в трёх матчах подряд.