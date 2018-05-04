«Зенит» объявил заявку на матч против «Локомотива» в чемпионате России 

Футбольный клуб «Зенит» объявил заявку футболистов на поединок 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) против московского «Локомотива», сообщает "Советский спорт".
Вратари: Юрий Лодыгин, Егор Бабурин, Никита Гойло; Защитники: Игорь Смольников, Миха Мевля, Никита Каккоев, Илья Скроботов, Доменико Кришито, Эльмир Набиуллин; Полузащитники: Юрий Жирков, Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Магомед Оздоев, Дмитрий Плетнев; Нападающие: Дмитрий Полоз, Себастьян Дриусси, Антон Заболотный.
Матч между «Локомотивом» и «Зенитом» состоится 5 мая, в 16:30 по московскому времени. «Железнодорожникам» победа принесет досрочное чемпионство в РФПЛ.
Ранее СМИ сообщали, что Семин продлил контракт с «Локомотивом».