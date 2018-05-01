Анисин: «Карьеру однозначно продолжаю, кое-какие „поклевки“ уже есть»

Известный нападающий, обладатель Кубка Гагарина высказался о продолжении карьеры и поделился ожиданиями от ЧМ-2018. Турнир пройдет с 4 по 20 мая.

«В этом сезоне из-за двух переломов плеча не добрал игровой нагрузки, поэтому в отличие от коллег 1 мая не ухожу в отпуск и регулярно тренируюсь. В эти дни активно тренируюсь и чувствую себя очень хорошо. Карьеру однозначно продолжаю, кое-какие «поклевки» уже есть.

Но есть время и понаблюдать за интригующей ситуацией в национальной команде, ведь с нынешними тренерами сборной Рашитом Давыдовым Юрием Ждановым мне посчастливилось работать в чемпионском «Динамо». В прессе много обсуждалась история молодого вратаря «Ак Барса» Гарипова, которого после чемпионского плей-офф в национальную команду не позвали. На мой взгляд, это повторение ситуации из золотого «Динамо»-2012, когда в сборную Зинэтулы Билялетдинова не пригласили самого ценного игрока плей-офф Александра Еременко

Меня немного удивило, что приглашения не получил Шипачев. Также мне показалось, что уже по традиции у ребят из НХЛ чуть больше шансов завоевать места в команде, чем у хоккеистов из КХЛ, — и это тоже спорный момент. В то же время рад, что такие игровики из КХЛ, как Гусев, Капризов или Ткачев, пользуются поддержкой тренеров. Надеюсь, что и лучший снайпер плей-офф-2018 Галиев свой свитер тоже получит», — рассказал игрок.

Его слова приводит