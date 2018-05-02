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80-летний тренер «Уралочки»: уверен, что до конца своих дней буду служить клубу
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80-летний тренер «Уралочки»: уверен, что до конца своих дней буду служить клубу 

Газета.Ru 39 минут назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер женского волейбольного клуба «Уралочка» Николай Карполь заявил, что намерен оставаться в команде до конца жизни, передает его слова "Советский спорт".
"Я очень люблю постоянст­во. Уверен, что до конца своих дней буду служить «Уралочке». Наверное, в «активном спорте» поработаю ещё 2-3 года, а потом буду помогать родному клубу уже как советник", — сказал он.
Также специалист, недавно отпраздновавший 80-летней юбилей, выразил надежду, что его дело продолжит внук.
"Очень надеюсь, что мой внук продолжит моё дело. Он уже проводит много самостоятельных тренировок. Ищет всегда что-то новое в своей работе, и мне это очень нравится", — заключил Карполь.
Екатеринбургский клуб он возглавляет с 1969 года. Его тренерская карьера составляет уже 59 лет.
Ранее СМИ приводили слова Карполя о трудностях работы с женщинами-спортсменками.
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