80-летний тренер «Уралочки»: уверен, что до конца своих дней буду служить клубу

"Я очень люблю постоянст­во. Уверен, что до конца своих дней буду служить «Уралочке». Наверное, в «активном спорте» поработаю ещё 2-3 года, а потом буду помогать родному клубу уже как советник", — сказал он.

Также специалист, недавно отпраздновавший 80-летней юбилей, выразил надежду, что его дело продолжит внук.

"Очень надеюсь, что мой внук продолжит моё дело. Он уже проводит много самостоятельных тренировок. Ищет всегда что-то новое в своей работе, и мне это очень нравится", — заключил Карполь.

Екатеринбургский клуб он возглавляет с 1969 года. Его тренерская карьера составляет уже 59 лет.

Ранее СМИ приводили слова Карполя о трудностях работы с женщинами-спортсменками.