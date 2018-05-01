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Тренер волейбольной «Уралочки» рассказал о трудностях работы с женщинами
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Тренер волейбольной «Уралочки» рассказал о трудностях работы с женщинами 

Газета.Ru 19 минут назад
Фото: Газета.Ru
Прославленный волейбольный тренер Николай Карполь, возглавляющий екатеринбургскую «Уралочку», рассказал о том, с какими трудностями ему приходится сталкиваться, работая в женском коллективе.
"С женщинами сложность в том, что часто меняются поколения. Мужчины могут играть и до 40 лет, а женщинам нужно уходить, рожать, создавать семью. Они заканчивают значительно раньше — вот в этом сложность. А сложности в общении с ними я не ощущаю, как и в мотивации. Главной мотивацией является внимание к ним, если оно будет — это будет гораздо больше, чем плата денег", — цитирует специалиста ТАСС.
1 мая Николаю Карполю исполнилось 80 лет. Его тренерская карьера составляет уже 59 лет, 49 из которых он отдал «Уралочке».
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