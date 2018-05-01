Пауревич: «Чтобы занять 6-е место в РФПЛ, „Уфе“ нужно прибавить»

Полузащитник «Уфы» Иван Пауревич прокомментировал победу над «СКА-Хабаровск» (1:0) в 28-м туре РФПЛ, а также оценил перспективы своей команды.

«Хорошо провели первый тайм. Во второй половине «Уфа» играла хуже, хотя мы создали пару опасных моментов. Мы победили, и это самое главное.

Наша ставка на быстрый гол сработала, но у нас есть проблемы в атаке. Второй гол придал бы «Уфе» уверенности.

Хотим занять шестое место в чемпионате по итогам сезона, но для этого придется прибавить в игре. Впереди сложные матчи», — приводятся слова Пауревича на официальном канале «Уфы» в YouTube.