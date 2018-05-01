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Сантон получает угрозы после матча с «Ювентусом»
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Сантон получает угрозы после матча с «Ювентусом» 

Спорт-Экспресс 40 минут назад
Защитник «Интера» Давиде Сантон получает от фанатов клуба угрозы после матча чемпионата Италии с «Ювентусом» (2:3). Он вышел на замену в конце встречи вместо Мауро Икарди при счете 2:1, после чего миланцы пропустили дважды, а один из мячей — в том числе по его вине.
— Футбол — это страсть, я это понимаю и ценю, — цитирует UOL девушку Сантона Хлою Сандерсон. — Но впервые в жизни я боюсь оставаться одна со своим ребенком. Нам пишут, чтобы мы запирали двери, чтобы были осторожны, поскольку неизвестно, вернется ли Сантон домой. Могу заверить, что никто больше Давиде не переживает по этому поводу.
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