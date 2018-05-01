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Открытие трансферного окна в КХЛ. Хоккейные переходы. Онлайн. 01.05.2018
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Открытие трансферного окна в КХЛ. Хоккейные переходы. Онлайн. 01.05.2018 

Чемпионат.com 28 минут назад
Фото: Чемпионат.com
СКА и ЦСКА выходят на охоту. И не только они.
Указанное в трансляции время — московское. 09.00. Приветствуем всех любителей хоккея! 1 мая в КХЛ открылось трансферное окно, теперь переходы официально разрешены. Команды начинают объявлять о состоявшихся подписаниях и обменах, а мы — тщательно следить за всеми поступающими новостями. Конечно, информация и инсайды о многих трансферах просочились в прессу заранее, большинство из них расписаны в нашей таблице переходов.
Но занимательной фактуры всё равно будет с лихвой. Как отработает на рынке свободных агентов «Авангард», в котором полностью обновилось руководство? Кем усилится «Салават Юлаев», чем удивит «Спартак», кто придёт в СКА и ЦСКА и кого в стартовавшее межсезонье потеряет «Трактор»? В ближайшее время вы получите ответы на все эти вопросы. фото
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