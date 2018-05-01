Открытие трансферного окна в КХЛ. Хоккейные переходы. Онлайн. 01.05.2018

СКА и ЦСКА выходят на охоту. И не только они.

Указанное в трансляции время — московское. 09.00. Приветствуем всех любителей хоккея! 1 мая в КХЛ открылось трансферное окно, теперь переходы официально разрешены. Команды начинают объявлять о состоявшихся подписаниях и обменах, а мы — тщательно следить за всеми поступающими новостями. Конечно, информация и инсайды о многих трансферах просочились в прессу заранее, большинство из них расписаны в нашей таблице переходов.