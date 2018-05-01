Первый после реконструкции: летний сезон новых «Лужников» открыт

В олимпийском комплексе «Лужники» открыт летний сезон. С 11:00 до 20:00 1 мая всех гостей ждут более 20 спортивных и развлекательных площадок, выступления экстремальных команд и концерт под открытым небом. Среди выступающих российские музыканты Noize MC, «Смоки Мо», Anacondaz, ST, Зомб, Кравц и другие. Также здесь состоятся любительский турнир по футболу и соревнования по большому теннису, городкам и другим видам спорта.

Это первый сезон после масштабной реконструкции «Лужников». Комплекс готовится принять чемпионат мира по футболу. Уже реконструирована Большая спортивная арена. Территория вокруг «Лужников» благоустраивается, создается крупнейший в стране спортивный парк. Здесь появятся ледовый дворец, бассейн и центр художественной гимнастики. Также ведется строительство канатной дороги, которая соединит Воробьевы горы и «Лужники».