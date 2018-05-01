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Жители Уфы могут принять участие в установлении «Рекорда Победы»
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Жители Уфы могут принять участие в установлении «Рекорда Победы» 

АиФ-Уфа 20 минут назад
Фото: АиФ-Уфа
В Уфе 9 мая в День Победы в сквере «Волна» Ленинского района пройдут праздничные мероприятия, сообщает пресс-служба мэрии города.
Центральным событием праздника на этой площадке станет спортивно-патриотическая акция «Рекорд Победы», где каждый желающий сможет внести свой вклад в установление рекорда по отжиманию. По замыслу организаторов, все желающие одновременно начнут отжиматься. При этом число отжиманий соответствует числу мирных дней, прошедших со дня окончания ВОВ — 26 663.
«Рекорд Победы» начнётся в 13:00.
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