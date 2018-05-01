Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» назвал имя кандидата на смену Моуринью

"Моуринью — отличный тренер. Я надеюсь, что он задержится в «Манчестере» года на три и покинет команду с несколькими чемпионскими титулами", — цитирует Невилла The Mirror.

При этом он отметил, что главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино является идеальным кандидатом на должность наставника «МЮ» в случае ухода Моуринью из клуба.

"После него мне хотелось бы видеть в клубе Маурисио Почеттино. Он заслуживает этого. Этот тренер способен выжать максимум из ограниченных ресурсов", — добавил Невилл.

Моуринью возглавил «Манчестер Юнайтед» в мае 2016 года. Под его руководством «красные дьяволы» завоевали Кубок Футбольной лиги, Суперкубок Англии, а также стали победителями Лиги Европы сезона-2016/17.