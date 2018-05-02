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Феллаини назвал цену на самого себя
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Феллаини назвал цену на самого себя 

Soccer News 49 минут назад
Фото: Soccer News
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини рассказал о том, как идут переговоры о продлении контракта с клубом.
"МЮ делает все, чтобы сохранить меня. Но они не продлили со мной не продлили контракт в прошлом году. А теперь у меня сильная позиция, так как Моуринью против моего ухода из команды. В прошлом году я просил о продлении соглашения, затем мы общались на эту тему еще раз. Я не буду выпрашивать новый контракт десять раз.
Я являюсь важным игроком команды, а такие стоят более 50 миллионов евро. Мне 30 лет и мой контракт заканчивается. Впрочем я веду переговоры с «МЮ» и мной интересуются еще несколько клубов", — приводит слова Феллаини Sky Sports.
В этом сезоне 30-летний Феллаини провел за «Манчестер Юнайтед» 22 матча и забил 5 голов.
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