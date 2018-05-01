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Сантон получает угрозы от болельщиков «Интера»
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Сантон получает угрозы от болельщиков «Интера» 

SPORT24.ru 1 час назад
Защитник «Интера» Давиде Сантон получает угрозы от поклонников команды после матча 35-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (2:3). В концовке этой встречи итальянец вышел на замену вместо аргентинского форварда Мауро Икарди, после чего «нерадзурри» пропустили два мяча, в том числе и по вине самого игрока.
— Футбол — это страсть, — приводит слова подруги футболиста Хлои Сандерсон UOL. — Я ценю это, не сейчас впервые в жизни я боюсь оставаться одна с ребенком. Нам пишут, чтобы мы закрывали все двери и были осторожны, поскольку неизвестно, вернется ли Давиде домой. Могу заверить, что сам Сантон больше других переживает эту ситуацию.
За три тура до финиша «Интер» располагается на пятом месте в таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов на четыре очка.
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