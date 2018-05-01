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Самарские росгвардейцы завоевали бронзу окружного чемпионата по плаванию
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Самарские росгвардейцы завоевали бронзу окружного чемпионата по плаванию 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Лучших пловцов ждут соревнования в Санкт-Петербурге. Чемпионат Приволжского федерального округа прошел в Пензенской области. В турнире приняли участие 108 человек. Пловцы соревновались в эстафете на дистанции 50 и 100 метров, заплыве на спине, брассом, баттерфляй, а также вольным стилем. Из 19 команд сборная управления Росгвардии по Самарской области завоевала бронзу. Как сообщает пресс-служба ведомства, в личном зачете лучшим стал сотрудник самарского ОМОН Эльдар Зайдулин.
Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Самарской области
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