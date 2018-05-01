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Тренер «Шахтера» может возглавить португальскую «Бенфику»
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Тренер «Шахтера» может возглавить португальскую «Бенфику» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека является кандидатом на пост наставника португальской «Бенфики», сообщает "Советский спорт".
По информации Noticias ao Minuto, лиссабонский клуб намерен расстаться с Руем Виторией.
Также в «Бенфике» рассматривают возможность назначить на пост главного тренера команды бывшего наставника английского «Уотфорда» Марка Силву.
За два тура до конца чемпионата Португалии занимает второе место в турнирной таблице первенство, отставая от лидирующего «Порту» на пять очков.
Ранее сообщалось, что Мирча Луческу может вернуться в «Шахтер» после ухода Фонсеки.
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