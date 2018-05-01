Тренер «Шахтера» может возглавить португальскую «Бенфику»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека является кандидатом на пост наставника португальской «Бенфики», сообщает "Советский спорт"

По информации Noticias ao Minuto, лиссабонский клуб намерен расстаться с Руем Виторией.

Также в «Бенфике» рассматривают возможность назначить на пост главного тренера команды бывшего наставника английского «Уотфорда» Марка Силву.

За два тура до конца чемпионата Португалии занимает второе место в турнирной таблице первенство, отставая от лидирующего «Порту» на пять очков.