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Салак и еще 12 игроков покидают «Сибирь»
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Салак и еще 12 игроков покидают «Сибирь» 

Советский спорт 10 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
В этот список вошли 13 игроков, в том числе все легионеры, выступавшие за новосибирский клуб в прошлом сезоне.
Вратарь: Александр Салак;
Защитники: Кирилл Воробьев, Андрей Ермаков;
Нападающие: Степан Санников, Александр Бергстрем, Патрик Закриссон, Сергей Коньков, Йонас Энлунд, Артем Артемов, Вячеслав Основин, Рок Тичар, Денис Горбунов, Симон Энеруд.
Ранее стало известно, что в «Сибирь» перейдет центральный нападающий Даниил Романцев. К  оманду также пополнят канадский вратарь Дэнни Тэйлор, лучший снайпер чемпионата Финляндии француз Шарль Бертран, лучший игрок минувшего сезона чемпионата Финляндии Юлиус Юнттила и форвард сборной Финляндии Пелтола.
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