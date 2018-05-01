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Алекс Ивоби: «Уверен, что восстановлюсь к игре с „Атлетико“
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Алекс Ивоби: «Уверен, что восстановлюсь к игре с „Атлетико“ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник «Арсенала» Алекс Ивоби рассчитывает восстановиться к ответному матчу 1/2 финала Лиги Европы с «Атлетико», который состоится 3 мая в Мадриде. Хавбек восстанавливается после травмы бедра.
— Думаю, что прогресс в восстановлении довольно хороший, — цитирует Sky Sports Ивоби. — Я чувствую себя хорошо. Уверен, что успею восстановиться. Нам нужно только подождать. Хочу быть в форме к четвергу.
Также под вопросом участие в матче вратаря Давида Оспины и полузащитника Генриха Мхитаряна, которые имеют проблемы со здоровьем.
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