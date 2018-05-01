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Летний сезон новых «Лужников» открыт
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Летний сезон новых «Лужников» открыт 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Летний сезон стартовал в «Лужниках» после масштабной реконструкции олимпийского комплекса.
Во вторник, 1 мая, с 11:00 до 20:00 для посетителей будут работать более 20 спортивных и развлекательных площадок.
Как сообщает портал мэра и правительства столицы, в «Лужниках» пройдут выступления экстремальных команд. Кроме того, в комплексе проведут концерт под открытым небом. Для гостей выступят Noize MC, Anacondaz, ST, Зомб, Кравц, «Смоки Мо» и другие исполнители.
Здесь же состоятся любительские соревнования по футболу и состязания по городкам и большому теннису.
Ранее на открытие летнего сезона в «Лужниках» жителей столицы пригласил Сергей Собянин.
Реконструкция комплекса подошла к завершению в конце прошлого года. Стадион вмещает 81 тысячу зрителей, его площадь с учетом трибун составляет 221 тысячу квадратных метров.
"Лужники" станут одним из стадионов, который примет чемпионат мира по футболу 2018 года. ЧМ-2018 будет проходить в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах, в том числе в Москве.
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